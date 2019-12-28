اونلاين | «شووت» Line zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يلا شوت بث مباشر zamalek LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الزمالك

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كورة فور جول بث مباشر مباراة زيسكو يونايتد الزامبي ضد الزمالك، KORA 4 GOAL، في مباراة صعبة وقوية ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جول العرب حيث يفتتح زيسكو أبوابه في الثالثة من عصر اليوم، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل المارد الأبيض ضيفًا على بطل زامبيا، GOALEL3ARB الزمالك يرغب في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بمشوار المنافسة على اللقب القاري.

كورة أونلاين، حيث سيكون الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، أمام اختبار قوي وحقيقي حيث بات مهددًا بفقدان منصبه في حال الهزيمة، KORA ONLINE، كارتيرون يدخل المباراة ويرغب في محو النتائج السلبية مؤخرًا.

كورة جول ويلعب الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من"زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي"، KORA GOAL، ملعب زيسكو يستضيف الزمالك في مباراة صعبة بدوري الأبطال.

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موعد مباراة زيسكو يونايتد والزمالك بدوري الأبطال

وتُقام مباراة زيسكو يونايتد ضد الزمالك على ملعب الأخير في زامبيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة زيسكو يونايتد والزمالك بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة زيسكو يونايتد ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، دوري بلس DAWRY PLUS، الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال إفريقيا.

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