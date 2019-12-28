اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك هدف مباشر الآن

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يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، اليوم فى لقاء تنتظره جماهير الأبيض خاصة بعد نتائج الفريق السيئة محليًا خلال الجولات الماضية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي KOORA LIVE ، شاهد مباراة الزمالك اليوم يلا شوت رابط سريع اونلاين بث مباشر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة للمباراة YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك اليوم YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك KOORA ONLINE، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم YALLA SHOOT.

KOORA ONLINE موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا

KOORA LIVE يحل الزمالك ضيف على زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك اليوم KOORA STAR ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك KOORA STAR ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم YALLA SHOOT.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي الزمالك مع زيسكو ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 بزامبيا فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي YALLA SHOOT .

وكان الزمالك قد خسر الجولة الأولى أمام فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد بينما حقق الفوز فى الجولة الثانية على بريميرو دى أوجستو الأنجولي بهدفين دون رد.