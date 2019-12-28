اونلاين | «يلا شوت» Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك اليوم NOW

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة نادي الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالمجموعة الأولى KORA STAR، بدوري أبطال إفريقيا.

كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جهازه الفني الجديد وعلى رأسه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على زيسكو يونايتد الزامبي، عصر اليوم على الأخير، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

كورة جول ويلعب الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من" زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي"، KORA GOAL، الزمالك يطمح لمصالحة جماهيره عقب النتائج المخيبة بالفترة الماضية محليًا.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بدوري الأبطال

وتُقام مباراة نادي الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقله لمباراه الزمالك وزيسكو يونايتد بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة الزمالك ضد وزيسكو يونايتد الزامبي،، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، كورة بلس KORA PLUS الزمالك يخرج من أجل جلب ثلاث نقاط بدور المجموعات.

كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني، لتحقيق الفوز خارج أرضه وتعويض الإخفاق في بداية دور المجموعات أمام مازيمبي قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولي بالجولة الثانية، COOL KORA الزمالك يطمح للخروج بنتيجة الفوز وتأمين موقفه بالمجموعة الأولى.

وكان الزمالك تلقى هزيمة بالجولة الأولى أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، قبل أن يحقق الفوز على أول أغسطس الأنجولي، أما زيسكو فبدأ مشواره بالتعادل أمام أول أغسطس ثم الهزيمة من مازيمبي الكونغولي ، يلا كورة YALLA KORA تابع بث حي ومباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال إفريقيا.

كورة فور جو، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 3 نقاط فيما يتذيل زيسكو المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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