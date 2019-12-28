اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك مباشر NOW

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يواجه الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

ويقام اللقاء بين الزمالك وزيسكو الزامبي، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر، والواحدة بتوقيت جرينتش.

الزمالك يعيش فترة لايحسد عليها، بعد نتائجة السلبية في آخر ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري، إذ أنه خسر أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة، وتعادل سلبياً أمام سموحة والإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة التاسعة و العاشرة على الترتيب.

وكان آخر فوز له أمام بيراميدز في الدوري، يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر بهدفين نظيفين.

ويأمل الزمالك في استعادة نغمة الانتصارات، واقتناص الثلاث نقاط، ليصل للنقطة السادسة محتلاً المركز الثاني في المجموعة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الأول.

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الفريق الأبيض استهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالخسارة أمام مازيمبي، بثلاثية نظيفة، ولكن استطاع أن يفوز في المباراة الثانية أمام بريميرو دي أوجستو بهدفين نظيفين.

تعادل مازيمبي الكونغولي مع بريميرو دي أوجستو الأنجولي بهدف لكل فريق، جعل الزمالك مستمراً في المركز الثاني.

يذكر أن زيسكو تعادل أمام بريميرو دي أوجوستو إيجابياً بهدف، في مستهل مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وخسر في لقائه الثاني أمام مازيمبي بهدفين مقابل هدف.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بث مباشر اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا

جدير بالذكر أن مازيمبي يأتي في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يأتي بريميرو دي أوجستو في المركز الثالث بنقطتين، ويتواجد زيسكو في مؤخرة الجدول برصيد نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو

وتنقل المباراة بين الزمالك وزيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على قناة Bein Sports Hd 1.