اونلاين | هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بدون تقطيع وتنطلق المباراة بعد دقائق، في إطار مباريات دور المجموعات الجولة الثالثة، وقد خاض الزمالك مباراتين في البطولة، فاز في مباراة وهُزم في واحدة، ويسعي الفارس الأبيض للفوز للخروج من دوامة النتائج السلبية التي لاحقته في الدوري المصري الممتاز، وقبل بدء المباراة ترتيب الزمالك في المجموعة بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفي حالة فوزة اليوم سوف يرتفع عدد نقاطه إلى النقطة 6.

الزمالك وزيسكو يالا شوت

وقد أعلن المدير الفني للزمالك عن تشكيل الأبيض الرسمية لمواجهة زيسكو اليوم، والتي ضمت أشرف بنشرقي في الهجوم، وفي حراسة المرمي أبو جبل، بينما يأتي عبد الشافي، علاء، الونش، وعبد الغني في خط الدفاع، وفي خط الوسط كل من ساسي وطارق حامد، وأخيراً ثلاثي قبل المهاجم أوباما-زيزو وأوناجم.

Advertisements

مباراة الزمالك وزيسكو

دقائق قليلة تفصلنا عن البث الحي لمباراة الزمالك وزيسكو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا بالمجموعة التي تضم كل من مازيمبي، زيسكو، الزمالك، وأول أغسطس، وقد فاز الزمالك في مباراته الأخير بأفريقيا على نظيره بريميرو دي اوجوستو بهدفين دون مقابل للنجم أشرف بنشرقي.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر

بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو حصرياً وبدون تقطيع عبر موقع اليوم الإخباري، وفي حالة إنقطاع البث الحي يُرجي تحديث الصفحة من جديد أو أختيار سيرفر رقم 2.