اونلاين | قناة مفتوحة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي مشاهدة مباراة الزمالك الآن بث حي مباراة الزمالك الآن بدون توقف

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تشكيل الزمالك أمام زيسكو الزامبي مشاهدة لقاء الزمالك الآن بث حي مباراة الزمالك بدون توقف الآن مباراة الزمالك بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك بث حي مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك الآن مباراة الزمالك أعلن بث مباشر كووورة ستار الزمالك وزيسكو بث حي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بملعب ليفي موانا واسا في زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباشرة اون لاين مباشره بجوده عاليه مباراة الزمالك ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد اونجم وأحمد سيد زيزو في خط الوسط أشرف بن شرقي في خط الهجوم.

فيما جلس على دكة البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبدالسلام وإسلام جابر ومحمد حسن ومصطفى فتحي وعمر السعيد ومصطفى محمد