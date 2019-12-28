اونلاين | zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.. يالا شوت PLUS

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دقائق قليلة تفصلنا عن بداية مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر والتي من المُقرر إقامتها في الثالثة مساءً بتوقيت مصر، حيث يحل الفارس الأبيض ضيفاً على نظيره زيسكو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا الجولة الثالثة، وقبل بداية مباراة الزمالك وزيسكو، فقد هُزم بثلاثية نظيفة أمام نظيره مازيمبي، وفي الجولة الثانية فاز على نظيره أول أغسطس 2-0، وقبل بدء اللقاء، يحتل الزمالك الآن المركز الثاني برصيد 3 نقاط في المجموعة التي تضم كل من بريميرو دي اوجوستو، زيسكو، ومازيمبي.

مباراة الزمالك وزيسكو

يدخل الفارس الأبيض في لقاء اليوم اختباراً صعباً أمام زيسكو فلا مفر له سوي الفوز يصالح به جماهيره، خاصةً بعد النتائج الأخيرة في الدوري المصري، فقد سلبياً أمام الإنتاج الحربي في المباراة الأخيرة له على المستوي المحلي، وتعادل مع سموحة أيضاً، وتلقي هزيمة من طلائع الجيش 2-3، وفق أخر 3 مباريات خاضها الزمالك في الدوري.

تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو

قبل بداية اللقاء، يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد جولتين، فاز في واحدة وهُزم في الأخري، بينما يحتل مازيمبي صدارة المجموعة بنحو 7 نقاط، ويأتي فريق أول أغسطس في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً زيسكو بالمركز الأخير بنحو نقطة واحدة.

حراسة المرمي: أبو جبل.

الدفاع: علاء-الونش-عبد الشافي-محمد عبد الغني.

الوسط: ساسي وطارق حامد.

ثلاثي قبل المهاجم: أوباما-زيزو-محمد أوناجم.

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الهجوم: أشرف بنشرقي.

بطاقة مباراة الزمالك وزيسكو

البطولة دوري أبطال أفريقيا

يوم المباراة السبت 28 ديسمبر 2019

المناسبة الجولة الثالثة في دور المجموعات

القناة الناقلة بي أن سبورت 1

موعد المباراة 15:00 بتوقيت مصر

مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر

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