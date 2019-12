اونلاين | رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تفوتك مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في إطار دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .. لحظة بلحظة عبر م الزمالك سافر إلى زامبيا بهدف تدارك الموقف المحلي، والحفاظ على الصحوة القارية، عن طريق تعزيز الانتصار في الجولة الماضية ضد أول أغسطس بهدفين دون رد. الزمالك يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وسيساعده الانتصار على استغلال تعادل المتصدر مازيمبي ضد أول أغسطس يوم أمس الجمعة. أما زيسكو فلديه نقطة وحيدة، وأي نتيجة غير الانتصار في المباراة سوف تنهي آماله في حجز بطاقة من بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي. في آخر مباراتين له بالدوري المصري الزمالك لم يسجل أي هدف وخسر أربعة نقاط، مما جعل الفارق بينه وبين الأهلي يتسع إلى 12 نقطة بعد أول ثمانية مباريات فقط في المسابقة. اللقاء ينطلق الساعة 3 مساءًا بتوقيت مصر، 4 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. Advertisements زيسكو 0-0 الزمالك ملعب ليفي مواناوسا (زامبيا) البث النصي المباشر لحظة بلحظة أهلاً وسهلاً بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك الثالثة في دور المجموعات ضد زيسكو الزامبي ينقل لكم تفاصيل المباراة بشكل نصي لحظي مركز البث المباشر .. فكونوا معنا لكي لا يفوتك أي شيء من أحداث المباراة قم بتحديث الصفحة بشكل مستمر لمتابعة أحداث اللقاء تشكيلة الزمالك اليوم: أبو جبل – محمود علاء- محمد عبد الغني – الونش – محمد عبد الشافي – طارق حامد – ساسي – زيزو – بنشرقي – أوناجم – أوباما

