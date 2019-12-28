اونلاين | "يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الزمالك KORA GOAL نظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة YALLA SHOOT من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق محمد فوزي.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا KORA STAR في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم.

بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

Advertisements

تشكيل الزمالك المتوقع ضد زيسكو يونايتد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى :محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد نادي الزمالك YALLA SHOOT في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي زيسكو يونايتد ونادي أول أغسطس.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي زيسكو في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة.