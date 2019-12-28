اونلاين | كورة لايف TODAY ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الزمالك PLUS بدون تقطيع

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يدخل فربق الزمالكkora star، مواجهة صعبة اليوم، عندما يحل ضيفا على نظيره زيسكو الزامبي yalla shoot، في تمام الثالثة عصرا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا dawri plus.

الزمالك يمر بمرحلة صعبة في الفترة الأخيرة kora star، حيث يعاني من تراجع في النتائج kora goal، على المستوى المحلي، بمسابقة الدوري المصري الممتاز ، kora online، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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ولم يحقق فريق الزمالك أي فوزا في بطولة الدوري yalla shoot، في آخر ثلاثة مباريات، حيث أصابته لعنة بعد الفوز أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في الجولة السابعة مت بطولة الدوري yalla shoot 7sry.

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وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة، قبل أن يتعادل في مباراتين أمام سموحة في الجولة التاسعة والإنتاج الحربي في الجولة العاشرة.

ويضع الزمالك الفوز اليوم أمام زيسكو الزامبي، نصب عينيه kora goal، من أجل استعادة نغمة الانتصارات من جديد ومصالحة جماهيره bein sports، وتحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا dawri plus.

وافتتح الزمالك مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بهزيمة ثقيلة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في أولى جولاو دور المجموعات، قبل أن يتولى كارتيرون المهمة وينتصر على فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي بثنائية نظيفة في ثاني الجولات.

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ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا ، برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة، بينما يأتي بريميرو دي أوجستو في المركز الثالث بنقطتين، ويتزيل زيسكو جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.