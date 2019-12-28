اونلاين | يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر Shikabala شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الزمالك GOAL

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يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على منافسه زيسكو الزامبي، في تمام الثالثة من عصر اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ويدخل الزمالك مباراة اليوم من أجل تحقيق الثلاث نقاط، والعودة إلى نغمة الانتصارات من جديد، بعد معاناة وتراجع نتائج الفريق، خلال المرحلة الأخيرة، في بطولة الدوري المصري، حيث بم يتذوق طعم الفوز في آخر ثلاثة مباريات في الدوري المصري الممتاز.

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وتلقى نادي الزمالك هزيمة آخر ثلاثة مباريات ببطولة الدوري المصري، حيث خسر أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة، قبل أن يتعادل مرتين أمام سموحة والإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة التاسعة و العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويدخل الزمالك مباراة زيسكو منتشيا بعد تعادل مازيمبي الكونغولي مع بريميرو دي أوجستو الأنجولي بهدف لكل فريق فس مباراة اليوم، حيث فوز الفارس الأبيض على بطل زامبيا اليوم، سيقلص الفارق مع مازيمبي متصدر المجموعة.

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وكان قد خسر فريق الزمالك في أولى مبارياته بدور المجموعات بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي، قبل أن يفوز أمام بريميرو دي أوجستو بهدفين نظيفيني في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

يتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا ، برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة، بينما يأتي بريميرو دي أوجستو في المركز الثالث بنقطتين، ويتزيل زيسكو جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.