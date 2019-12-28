اونلاين | "يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

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بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية مباراة قوية بين كلا الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقياKORA LIVE.

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موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو اليوم في دوري أبطال أفريقيا

وتلعب مباراة الزمالك ضد زيسكو سيتي اليوم KORA LIVE في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو اليوم في دوري أبطال أفريقيا

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وستذاع مباراة الزمالك ضد زيسكو KORA ONLINE في دوري أبطال أفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 3" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك ضد زيسكو، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد زيسكو.

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