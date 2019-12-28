اونلاين | أونلاين YALLAKORA: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN المفتوحة الآن رابط ماتش الزمالك NOW PLUS

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كورة ستار تابع البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق زيسكو الزامبي يوم السبت 28 ديسمبر KOORAHD في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE مباراة نادي الزمالك ضد فريق زيسكو الزامبي.

جول كورة وكان المارد الأبيض قد نجح في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق بترو أتليتكو الانجولي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي بالجولة الماضية YALA LIVE وذلك بعد خسارة الزمالك من فريق مازيمبي بالجولة الأولى أمام فريق مازيمبي الكونغولي بنتيحة ثلاثة أهداف نظيفة KOORA STAR.

كورة أونلاين ويتعرض نادي الزمالك لبعض النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل في المباراتين الأخيرتين أمام فريقي الإنتاج وسموحة بنتيجة سلبية، وخسر من فريق طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين KOORA ONLINE ويسعى النادي الأبيض لتحقيق اللقب الإفريقي عن خزائن الفريق في السنوات الأخيرة GOAL KOORA.

كول كورة وتعادل فريق بترو أتليتكو الانجولي مع فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين في انجولا بالأمس YALA KOORA حيث اقترب الفريق الكونغولي من التأهل لدور القادم بعد عدم خسارته حتى الآن في الثلاث مباريات الأولى من دور المجموعات بالرغم من خوضه مباراتين خارج ملعبه COOL KOORA تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعلى البث الحي المباشر على الأسطورة ALASTORA.

كورة ستار تابع البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق زيسكو الزامبي يوم السبت 28 ديسمبر KOORAHD في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE مباراة نادي الزمالك ضد فريق زيسكو الزامبي. جول كورة وكان المارد الأبيض قد نجح في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق بترو أتليتكو الانجولي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي بالجولة الماضية YALA LIVE وذلك بعد خسارة الزمالك من فريق مازيمبي بالجولة الأولى أمام فريق مازيمبي الكونغولي بنتيحة ثلاثة أهداف نظيفة KOORA STAR. كورة أونلاين ويتعرض نادي الزمالك لبعض النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل في المباراتين الأخيرتين أمام فريقي الإنتاج وسموحة بنتيجة سلبية، وخسر من فريق طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين KOORA ONLINE ويسعى النادي الأبيض لتحقيق اللقب الإفريقي عن خزائن الفريق في السنوات الأخيرة GOAL KOORA. كول كورة وتعادل فريق بترو أتليتكو الانجولي مع فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين في انجولا بالأمس YALA KOORA حيث اقترب الفريق الكونغولي من التأهل لدور القادم بعد عدم خسارته حتى الآن في الثلاث مباريات الأولى من دور المجموعات بالرغم من خوضه مباراتين خارج ملعبه COOL KOORA تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعلى البث الحي المباشر على الأسطورة ALASTORA.