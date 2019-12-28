اونلاين | يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر yalla star يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول bein SPORT NOW

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق زيسكو الزامبي اليوم السبت 28 ديسمبر YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا GOAL KOORA.

يلا شوت حصري وكان المارد الأبيض قد حقق فوزه الأول بدور المجموعات خلال الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على حساب فريق بترو أتليتكو الانجولي في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي COOL KOORA وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين من أجل خطف الثلاث نقاط في البطولة الأفريقية YALA SHOOOT PLUS مباراة نادي الزمالك ضد زيسكو الزامبي.

جول كورة ويحتل فريق مازيمبي الكونغولي صدارة ترتيب تلك المجموعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط KOORA ONLINE بينما يحل نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وياتي فريق بترو أتليتكو في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويحل فريق زيسكو الزامبي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة KOORA STAR.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق زيسكو الزامبي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة BEIN MATSH وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORAHD.