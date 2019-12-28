اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر Zamalek Ostora كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك NOW

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تابع موعد مباراة الزمالك وزيسكو، هو موعد هام لجماهير القلعة البيضاء، حيث يلتقي نادي الزمالك المصري مع فريق زيسكو الزامبي، خلال منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق الأبيض لإرضاء جماهيره بأي شكل خاصة بعد الهزائم والتعادلات المتتالية، التي لحقت بالفريق خلال الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر ان كارتيرون قد استقر على تشكيل اضطراري بسبب الغيابات الكثيرة فى الفريق فسوف يغيب اليوم كلا من حازم امام و شيكابالا وعبد الله جمعة للإصابة، ويغيب ايضا اللاعب محمد عنتر عن تشكيلة الزمالك ضد زيكسز لأسباب فنية.

موعد الزمالك زيسكو ، هو موعد المصالحة بين لاعبي نادي الزمالك، وعشاق الكرة البيضاء، حيث تلقت جماهير الزمالك صدمة قوية بعد خسارة فريقه من طلائع الجيش ، خلال منافسات بطولة الدوري العام المصري وكذلك تعادله أمام نادي الانتاج الحربي.

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موعد مباراة الزمالك وزيسكو

مباراة الزمالك وزيسكو، تعتبر من المباريات الهامة حيث يسعى المدير الفني للزمالك، لتعويض الهزائم المتتالية للفريق، فيحاول كارتيرون المدير الفني للزمالك، بإعادة هيكلة الفريق مرة أخرى وتحفيز اللاعبين، بشكل كبير لتحقيق الفوز على زيسكو الزامبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ليتمكن من الصعود للدور الثاني في البطولة.

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المباراة الموعد التوقيت

مباراة زيسكو والزمالك السبت 28-12-2019 تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة

الملعب القناة الناقلة حكم المباراة

ليفي مواناواسا ستاديوم beIN Sports HD 1 طاقم حكام من موريشيوس بقيادة أحمد امتياز

تردد قناة بي إن سبورت Bein Sports الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو

التردد 11547

الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

حالة من الترقب يعيشها جماهير الزمالك، اليوم فيتمنى محبو وعشاق نادي الزمالك أن يحقق فريقهم الفوز في تلك المباراة، ليحصد 3 نقاط فارقة لضمان تأهله للدور التالي، حيث تلقى الزمالك هزيمة من مازيمبي الكونغولي، المتصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط ليأتي الزمالك في المركز الثاني في المجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.