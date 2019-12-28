اونلاين | يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE كورة لايف PLUS LIVE رابط ماتش بيراميدز YALLAKORA

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إليكم نقدم متابعينا قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو المقامه اليوم السبت 28-12-2019، خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تنتظر جماهير الزمالك بكل شغف مباراة فريقها أمام زيسكو الزامبي لتعويض خسائر الفريق المتتالية خلال المباريات التي خاضها خلال الفترة الأخيرة، يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة حيث يحتل المركز الأول فريق نادي تي بي مازيمبي والحائز حتى الأن على 6 نقاط ليحتل بهم صدارة المجموعة.

يجدر الاشارة ان الزمالك، قد خاض مواجهات فى زامبيا، وهى سبع مباريات فاز فى مباراة واحدة، وخسر اثنين آخرين ، وتعادل فى أربعة، وسجل فيها 6 أهداف واستقبل 5 أهداف، وعليه فان مباراة اليوم صعبة و سنتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك اليوم عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو

يبحث الملايين من جماهير القلعة البيضاء اليوم على القنوات المفتوحة التي يستطيع من خلالها مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو لنكون في انتظار مباراة صلح بين النادي والجماهير العاشقة للفانلة البيضاء والذي تعود من فريقه أن يكون محتل صدارة المجموعات دائما وأن يكون أداءه متميز رغم الصعوبات لنكون على موعد مع مباراة من أمتع المباريات التي يحاول الزمالك بها إثبات جدارته أمام جماهيره.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو

مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي تذاع على شاشة قناة بي إن سبورت على التردد التالي

التردد 12264

الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو

قناة Canal + Sport 1 Afrique

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التردد 11785 أفقي، ومعدل الترميز 27500، على القمر الصناعي Eutelsat Sesat W4.

قناة Ziggo Sport Select HD

بالتردد 12129 عمودي ومعدل ترميز 27500 على القمر Astra 3A.

قناة ARENA SPORT

تردد 11512 عمودي، معدل الترميز 30000، القمر الصناعي Eutelsat.

قناة SRF Zwei HD التردد 10971 أفقي، ولها معدل ترميز 29700 عبر القمر Hot Bird.

قناة CBC SPORT HD . بتردد 11135 أفقي، ومعدل الترميز 27500، عبر القمر الصناعي AzerSpace 46°E

قناة Sport 1 Hungary – التردد 11727 عمودي – معدل الترميز 28000 – القمر، THor 2/3.

قناة Idman – التردد 11169 أفقي – معدل الترميز 20400 – القمر الصناعي AzerSpace 46°E

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

من المقرر أن يلتقي الزمالك وزيسكو الزامبي يوم السبت 28-12-2019 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب ليفي موراماسا والتي يسعى فيها كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن يستعيد ثقة الفريق في نفسه من خلال تحقيق الفوز في تلك المباراة خاصة بعد النتائج غير المرضية التي حققها الفريق خلال مبارياته خلال الفترة الأخيرة.

والجدير بالذكر ان رئيس نادي الزمالك أرجع الخسائر المتتالية التي تلقاها فريقه إلي أعمال السحر والشعوذة التي تقام لتعطيل فريقه عن الفوز بالبطولات .