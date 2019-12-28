رياضة | رونالدو يتجه للتمثيل عقب الاعتزال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يتجه للتمثيل عقب الاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي عن اتجاهاته عقب اعتزاله كرة القدم.

وأعرب رونالدو عن رغبته في الدراسة والتمثيل، مفضلاً العمل بعيداً عن مجال كرة القدم كمحلل رياضي أو مشجع.

وقال رونالدو لقناة دبي الرياضة، في تصريحات تناقلتها شبكة فوتبول إيطاليا قائلاً: " لم أواجه موسماً سيئاً في حياتي الرياضية، أنا دائماً جاهز لكل التحديات.. ألعب دائمًا بعقلية الفوز، حينما تحين اللحظة الذي لا يستجيب فيها جسدي لعقلي، سأقرر التوقف فوراً".

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وأضاف: " هناك سنوات عديدة مناسبة للإعتزال، 30 عاماً أو 32، حالياً يتواجد لاعبون بسن الـ 40.. حين أعتزال، سأتجه للدراسة أولاً، أريد إستكمال دراستي، لدي كثير من الأسئلة لا أستطيع الإحابة عليها، لا تجد تفسيراً لجحم الدراسة التي تلقيتها".

وأتم: "الشئ الذي أرغبه هو التمثيل، أريد تمثيل فيلماً، سيكون شيئاً رائعاً".

وسيتم الدون عامه الخامس والثلاثين بحلول فبراير المقبل فيما ينتهي تعاقده مع السيدة العجوز في نهاية موسم 2022، أي عندما يبلغ 37 عاماً.