رياضة | أنشيلوتي يحرم مانشستر يونايتد من ريتشارليسون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يحرم مانشستر يونايتد من ريتشارليسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منع المدير الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، فريق مانشستر يونايتد من إبرام صفقة قوية، في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد للتعاقد مع المهاجم الدولي البرازيلي ريتشارليسون، نجم نادي إيفرتون في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن أنشيلوتي يرفض بشكل قاطع، التخلي عن صاحب الـ 22 عاما. في يناير، حيث يعتبره الإيطالي أهم لاعبي الفريق، كما يعد أحد الأسماء الأساسية في تشكيل المدرب تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي.

Advertisements

وزعمت الصحيفة أن إدارة التوفيز رفضت قيمته مقابل 70 مليون جنيه إسترليني للتفريط في ريتشارلسون.

ووقع البرازيلي الدولي منذ شهر تقريباً، على عقد يربطه مع الفريق لمدة خمس سنوات مقبلة.

وسجل اللاعب ستة أهداف مع الفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما سجل 13 هدفاً مع الفريق خلال الموسم الماضي 2018 - 2019.