رياضة | مفاجأة كهربا في مباراة الأهلي بلاتينيوم ستارز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة كهربا في مباراة الأهلي بلاتينيوم ستارز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حضور مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي من أرضية ملعب المباراة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وياتي قرار كهربا، من أجل مؤازرة اللاعبين في تلك المباراة الهامة، خاصةً أنه مازال لا يحق له المشاركة مع الفريق إلا مع بداية يناير المقبل.

وأعلن النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن التعاقد مع محمود كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف في صفقة إنتقال حر بالميركاتو الشتوي.

ويستعد الفريق، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، عندما يستقبل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضيفًا على الأهلي، مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات والتي تضم أيضًا كل من "النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".

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موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD النافل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.