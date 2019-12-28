رياضة | 7 لاعبين خارج قائمة المنيا استعدادا لمواجهة شبان قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 لاعبين خارج قائمة المنيا استعدادا لمواجهة شبان قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، اليوم، متجهًا إلى محافظة قنا لمواجهة فريق الشبان، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الممتاز "ب" .

وقال طارق السيد المدير الفني للمنيا، إن فريقه يخوض كل مباراة لحسم النقاط الثلاثة وتحسين موقع الفريق بمجموعته مهما كانت الصعوبات، وهذا ما ظهر في اللقاءات الأخيرة وتحقيق الفوز داخل وخارج الأرض.

وأشار السيد إلى إن عدد كبير من اللاعبين المؤثرين يغيبون عن مباراة الغد للإصابة وهم: رأس الحربه حسام حسن لاصابته بشد في الضامة، واللاعب كامل أحمد المصاب بجزع في الرباط الداخلي للركبه، وشعبان عبد الحميد المصاب بكدمة قوية في المباراة الأخيرة، وكذلك الظهير الأيسر سايكو لشعوره بآلام في الظهر، ولاعبي خط الوسط داوودا المصاب بمزق فى العضلة الضامة، و عمرو فيرون لشعوره بشد بالسمانة، و عبد العزيز الشاعر والذي يجرى تأهيله لوجود آلام بالركبة، بينما يغيب المدافع أحمد رجب لحصوله على 3 إنذارات، والمدافع حازم مصطفى لأسباب فنية.

وعن قائمة اللقاء اصطحب السيد 20 لاعبا للقاء الغد وهم: محمد حسانين، عبد الكافي رجب، عمرو خالد، برسوم محروس، محمد آدم، أحمد رضا، أحمد كاستيلا، أيمن ناصر، عباس مصطفى، محمد شديد، أحمد عصام، مصطفى شعبان الشيبكشي، بدوي عاشور، محمد عبدالمحسن، محمد ثروت، مصطفى كازلوف، محمد سمارة، علي دياب، عمرو عثمان، وائل علي.