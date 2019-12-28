رياضة | نجم ريال مدريد ينتقل إلى مانشستر سيتي كذبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد ينتقل إلى مانشستر سيتي كذبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني توصله إلى اتفاق مع مانشستر سيتي لانتقال النجم النرويجي الشاب مارتن أوديجارد إلى السيتي.

وقال سوسيداد في بيان رسمي مكذوب: "توصلت إدارة النادي لاتفاق مع مانشستر سيتي، على إعارة مارتن أوديجارد حتى نهاية الموسم.. نريد أن نشكر مارتن أوديجارد على الاحترافية والالتزام، مع تمنياتنا له بالأفضل على المستوى المهني والشخصي".

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ويلعب مارتن أوديجارد هذا الموسم مع سوسيداد، معارًا من ريال مدريد، ويقدم مستويات رائعة مع الفريق الباسكي، قادته لاحتلال المركز الخامس في الليجا، برصيد 31 نقطة، مع تبقي جولة واحدة على نهاية الدور الأول.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الخبر ليس حقيقيًا، وإنما مجرد مداعبة من ريال سوسيداد مع جماهيره، بمناسبة يوم الكذب في إسبانيا الموافق 28 ديسمبر لأن اللاعب معار من ريال مدريد في الأساس.