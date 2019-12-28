رياضة | كلوب: إيقاف أداما تراوري أصعب من مهاجم ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: إيقاف أداما تراوري أصعب من مهاجم ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بإمكانيات أداما تراوري نجم فريق وولفرهامبتون والذي قاد فريقه للفوز على مانشستر سيتي 3-2 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس: "تراووري موهبة كبيرة للغاية وربما لا تتصور أنه 23 عامًا لكنه لا يزال صغيرًا، ووجد الآن المدرب الصحيح الذي أخرج أفضل ما لديه وهو نونو سانتو".

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وأضاف كلوب: "في المساحات الكبيرة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي لاعب يصعب للغاية الدفاع أمامه لكن أعتقد أن مواجهة تراوري أصعب من فاردي لأن سرعته استثنائية."

وتألق تراوري بشكل ملفت تحت نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 أهداف في مختلف المسابقات، بعدما بقي بديلًا في معظم الأوقات بالموسم الماضي.