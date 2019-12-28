رياضة | Zamalek Live.. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو فوت بث مباشر الآن عبر bein SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Zamalek Live.. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو فوت بث مباشر الآن عبر bein SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة YALLA SHOOT من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا KORA STAR في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق محمد فوزي.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد زيسكو يونايتد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى :محمد أبو جبل

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خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد نادي الزمالك YALLA SHOOT في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي زيسكو يونايتد ونادي أول أغسطس.