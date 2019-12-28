رياضة | زيدان يتخلى عن بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتخلى عن بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الشتوي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن تألق الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي دفع إدارة ريال مدريد لصرف النظر عن دفع مقابل ضخم للتعاقد مع بوجبا والتركيز على اللاعبين الشباب.

وتألق فالفيردي البالغ من العمر 21 عامًا بشكل ملفت خلال الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع مثلهما خلال منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني