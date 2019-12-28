رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 28 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة زيسكو ضد الزمالك كورة لايف KORA LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 28 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة زيسكو ضد الزمالك كورة لايف KORA LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 28 / 12 / 2019، أبرزها مباراتي زيسكو ضد الزمالك، والأهلي ضد بلاتينوم في دوري أبطال أفريقيا، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الثالثة"

زيسكو ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

النجم الساحلي ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

اتحاد العاصمة ضد صنداونز، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

الأهلي ضد بلاتينوم، تقام المباراة في تمام 9:00مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الوداد البيضاوي ضد بترو أتليتكو، تقام المباراة في تمام 9:00مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ20"

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واتفورد ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

نوريتش سيتي ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

وست هام يونايتد ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "دور الـ8"

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ13"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الفيحاء ضد النصر، في تمام الثانية والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الشباب ضد أهلي جدة، تقام المباراة في تمام 4:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الاتحاد ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.