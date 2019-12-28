رياضة | أزمة بين أحمد فتحي والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين أحمد فتحي والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب خلاف بين أحمد فتحي جوكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإدارة القلعة الحمراء قبل تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وينتهي عقد أحمد فتحي مع الأهلي في صيف 2020 ويحق له التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، في يناير القادم بدون الرجوع إلى إدارة النادي الأحمر.

Advertisements

ويرغب النادي الأهلي في تجديد عقد أحمد فتحي مع الرباعي الكبار شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان عقب مباراة بلاتينيوم ستارز مساء اليوم السبت في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسود خلاف بين أحمد فتحي لاعب الأهلي إدارة ناديه بخصوص مبلغ 5 مليون جنيه إضافية يرغب الجوكر في الحصول عليه ضمن العقد الجديد مع القلعة الحمراء تعويض له عقب ضعف القيمة المالية عن الموسم الثاني له في عقده الحالي مع الأهلي حيث لم يحصل على سوى 5 ملايين جنيه فقط في الموسم الثاني – الحالي- مع الأهلي، مما دفع اللاعب بترضيته في العقد الجديد وإضافة المبلغ عند التوقيع على عقده الجديد مع النادي الأحمر في الأيام القادمة في الجلسة المنتظرة عقب مباراة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.