رياضة | عاجل.. استبعاد ثنائي الزمالك من مواجهة زيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استبعاد ثنائي الزمالك من مواجهة زيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثنائي محمد صبحي وكريم بامبو من قائمته لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها بعد قليل بدوري أبطال افريقيا. وضمت دكة بدلاء الزمالك كل من محمد عواد ومحمد عبدالسلام وإسلام جابر ومحمد حسن ومصطفى فتحي وعمر السعيد ومصطفى محمد. تشكيل الزمالك ضد زيسكو حراسة المرمى: محمد أبوجبل Advertisements خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي

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