رياضة | رينيه فايلر يرفض كل المهاجمين الأفارقة إلا واحدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يرفض كل المهاجمين الأفارقة إلا واحدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على التفاوض بقوة مع نادي لوزيرن السويسري من أجل التعاقد مع بيلسينج إيليكي مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

وتمسك السويسري رينيه فايلر بضم إيليكي في فترة الانتقالات الشتوية ورفض كل المهاجمين الأفارقة الذين عرضوا عليه من قبل لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في الفترة الماضية.

ويرغب فايلر في ضم مهاجم لوزيرن السويسري في الميركاتو الشتوي المقبل خاصة أنه سبق وقام بتدريبه من قبل مع الفريق السويسري وسجل معه 11 هدفًا وصنع 3 أهداف من إجمالي 23 مباراة تحت قيادة فايلر أثناء تدريب لوزيرن السويسري.

Advertisements

وقرر النادي الأهلي إرسال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر إلى سويسرا خلال الأيام القادمة للدخول في مفاوضات مع لوزيرن لضم ايليكي بصفة نهائية في الميركاتو الشتوي، ويعاون أمير توفيق في المفاوضات خالد مرتجي عضو المجلس الذي سافر منذ أيام لقضاء إجازة الكريسماس في سويسرا وينتظر إشارة محمود الخطيب رئيس النادي للدخول في مفاوضات مع نادي لوزيرن السويسري وحسم الصفقة رسمياً لصالح الأهلي بالتعاقد مع إيليكي في يناير المقبل.