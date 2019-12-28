رياضة | عاجل..تشكيل الزمالك ضد زيسكو.. بن شرقي للهجوم على حساب مصطفى محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل..تشكيل الزمالك ضد زيسكو.. بن شرقي للهجوم على حساب مصطفى محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بملعب ليفي موانا واسا في زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. تشكيل الزمالك ضد زيسكو حراسة المرمى: محمد أبوجبل Advertisements خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي فيما جلس على دكة البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبدالسلام وإسلام جابر ومحمد حسن ومصطفى فتحي وعمر السعيد ومصطفى محمد



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