رياضة | الأمطار تستقبل الزمالك في ملعب زيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار تستقبل الزمالك في ملعب زيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هطلت أمطار غزيرة على مدينة ندولا الزامبية قبل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الساعة الثالثة عصر اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الزمالك مع زيسكو يونايتد على استاد ليفي موانا واسا بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويدير المباراة طاقم حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.
ويقع الزمالك في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا مع أندية مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي.