رياضة | التشكيل المثالي لجولة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المثالي لجولة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "هو سكورد" المتخصص في الإحصائيات الكروية عن التشكيل المثالي للجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

واختتمت مساء أمس الجمعة مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي بخسارة مانشستر سيتي أمام مضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل ثلاثة.

وجاء التشكيل المثالي للجولة على النحو التالي :-

حراسة المرمى : هيتون "أستون فيلا"

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خط الدفاع : أليسكندر أرنولد "ليفربول" - ويبيستر "برايتون" - هاوس "أستون فيلا" - روبيرتسون "ليفربول"

خط الوسط : جريليش "أستون فيلا" - نابي كيتا "ليفربول" - أداما تراوري "وولفرهامبتون" - زاها "كريستال بالاس"

خط الهجوم : مارسيال "مانشستر يونايتد" - جوردان أيو "كريستال بالاس".