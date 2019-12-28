رياضة | محمد صلاح يعتذر لنجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يعتذر لنجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر محمد صلاح نجم ليفربول لزميله جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط على عدم التمرير له خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال فينالدوم لقناة بي إن سبورتس: "صلاح شخص لا يُصدق فهو حريص على عدم الإساءة إلى الآخرينويحاول دائمًا إرضاء الجميع".

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وأضاف فينالدوم: “في مُباراة ما كنت غاضبًا منه للغاية، لأنه لم يمرر الكرة لي عندما كنت في وضع جيد ولا يُمكن لأحد معرفة متى أكون غاضبًا لأنني أبتسم دائمًا ولكن بعد المباراة صلاح جاء إليّ وسألني؛ لماذا كنت غاضبًا.. بعد ذلك ذهبنا إلى ميلوود واعتذر لي وقال إنه لم يراني وهو ما تأكدت منه بعد ذلك عند إعادتي للقاء".