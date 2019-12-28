رياضة | رايولا يقضي على حلم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رايولا يقضي على حلم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم السبت عن السبب الرئيسي وراء فشل انتقال ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس إلى نادي برشلونة خلال تواجده ضمن صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن رايولا وكيل أعمال اللاعب الهولندلي كسر حلم البارسا لدي ليخيت حيث كان الوكيل الشهير واضحًا من البداية : ٨ مليون لجيبه وسيوقع اللاعب لعقود انتقاله إلى برشلونة.

وأضافت الصحيفة البارسا رفض و رايولا يؤكد للاعب الهولندي بأنه سيقوم بنقله إلى يوفنتوس عقب قضاءه 3 مواسم في صفوف يوفنتوس.

وتابعت بأن برشلونة تواصل مع اللاعب وأخبره بصعوبة وكيل أعماله واللاعب أخبرهم بحلمه للعب للبارسا.