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شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيري ضعيف من جماهير زامبيا في مباراة الزمالك وزيسكو (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل بعثة الزمالك بعد عزوف جماهير زيسكو الزامبي علي حضور مباراة فريقهم أمام الزمالك، والتي تنطلق في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في دوري أبطال أفريقيا.
وظهرت مدرجات ملعب المياراة شبه خالية من الجماهير الزامبية باستثناء عدد لا يتخطي الألف مشجع حتي قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.
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