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إقبال جماهيري ضعيف من جماهير زامبيا في مباراة الزمالك وزيسكو (صور)

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل بعثة الزمالك بعد عزوف جماهير زيسكو الزامبي علي حضور مباراة فريقهم أمام الزمالك، والتي تنطلق في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في دوري أبطال أفريقيا.

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وظهرت مدرجات ملعب المياراة شبه خالية من الجماهير الزامبية باستثناء عدد لا يتخطي الألف مشجع حتي قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.

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