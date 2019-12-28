شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة دخول الجماهير المصرية لملعب مباراة الزمالك وزيسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص السفير أحمد مصطفى، سفير مصر في زامبيا، والمهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة، علي إنهاء أزمة منع بعض الجماهير المصرية ومشجعي الزمالك من دخول ملعب المباراة. ورفض «زادة» والسفير دخول قاعة كبار الزوار إلا بعد الاطمئنان علي دخول جميع الجماهير.

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