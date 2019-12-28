شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك 0- 0 زيسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي الزمالك مع نظيره زيسكو في الثالثة عصر اليوم بملعب ليفي موانا واسا، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويحتل فريق مازيمبي صدارة المجموعة الأولى بـ7 نقاط، ويأتي خلفه الزمالك في المركز الثاني بثلاث نقاط، ثم أول أغسطس الأنجولي بنقطتين، وأخيرا زيسكو في المركز الرابع بنقطة واحدة. أبرز أحداث اللقاء..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك 0- 0 زيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.