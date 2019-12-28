شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميًا.. برشلونة يُعلن رحيل ألينيا إلى ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عن ضم لاعب وسط نادي برشلونة، كارليس ألينيا، لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

Advertisements ووقع ألينيا على عقود انتقاله إلى ريال بيتيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. ويعد اللاعب الإسباني الشاب أحد المواهب التي صعدت في السنوات الاخيرة إلى برشلونة لكنه لم يحصل على فرصته كاملة مع المدرب، إرنستو فالفيردي. ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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