شكرا لقرائتكم الأهلي ضد نادي بلاتينوم .. بدء توافد الجماهير على استاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وشهد الاستاد حضور أمني مكثف من قبل الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، التي سهلت دخول الجماهير بسهولة ويسر، وذلك بعد إتمام إجراءات التفتيش التي تمت على عدة مراحل، من خلال البوابات الالكترونية والأجهزة الحديثة والمتطورة بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، وسط فرحة ارتسمت على وجوه الجماهير الذين توجهوا لأماكنهم في المدرجات في وقت زمني قصير، مع التسهيلات الأمنية بقيادة اللواء هشام زيد.

وكان محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى أكد أن الجهات الأمنية وافقت بشكل رسمى على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلى وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى المقرر لها فى الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر، أن الأهلى يمتلك 3 نقاط بالمركز الثانى بترتيب المجموعة بالتساوى مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلى التونسى الترتيب بـ6 نقاط.