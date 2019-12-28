شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ يجتمع مع سمير عدلي بسبب سفر الأهلي إلى زيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي عقد جلسة تنسيقية مع سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، عقب انتهاء مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي ، من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بسفر الفريق إلى زيمبابوي؛ لمواجهة بلاتينيوم الشهر المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وقال سمير عدلي المدير الإداري للفريق إن جلسته مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تشهد استكمال خطوات التنسيق؛ لتحديد موعد السفر والاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب، بالتنسيق مع السفارة المصرية في زيمبابوي.

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وأوضح أن الاتصالات مستمرة مع محمد مصطفي فهمي، سفير مصر في زيمبابوي، سواء من خلال عبد الحفيظ أو من خلاله للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالرحلة ، مُشيراً إلى أن حسم كافة التفاصيل الخاصة بالرحلة سيكون من خلال الجلسة المنتظرة مع مدير الكرة عقب مباراة بلاتينيوم الليلة.

وأنهت الجهات المعنية استعدادتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.