شكرا لقرائتكم الأندية ترفض دفع تمن الـvar ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، رفضهم تحمل جزءا من تكلفة تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب إقتناعهم بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل لأنه المسئول عن تنظيم البطولة ، إلى جانب حصوله على عائد مادي من بث مباريات الدوري.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدوري المصري ستصل لمليون دولار في الموسم الواحد ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبا، بواقع 3 آلاف دولار فى المبارة الواحدة تقريبا، وذلك فى حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع الـ VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية .

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وعقد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على مدار الفترة الأخيرة أكثر من جلسة مع بعض مسئولى الشركة الأجنبية التى ستتولى تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى فى حضور وفد من الفيفا وifap،وهى الجهة المسئولة عن تطبيق التقنية.

ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع احدى الشركات بعد عقد المزايدة، على أن يلى ذلك دورات تدريبية لـ50 حكما على التقنية فى مباريات الممتاز "ب" ومسابقات الناشئين قبل نقلها للدورى الممتاز بداية من الدور الثانى.

وكان عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، كشف عن موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، وقال الجنايني في تصريحات صحفية إنه قبل انطلاق الدور الثانى للدورى سيعلن اتحاد الكرة خبرا مهما عن تطبيق التقنية في الدوري.

وتابع أن التدريب على التقنية بالنسبة للحكام بدأ بالفعل، وجار الحصول على موافقات الاتحاد الدولي لتطبيقها، وكشف عمرو الجنايني عن موعد عودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه بحلول شهر يناير أو فبراير بحد أقصى ستقام مباريات الدورى بحضور جماهيرى.