بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك × زيسكو (دوري أبطال إفريقيا)

كتب: ضياء السقا

يستضيف زيسكو يونايتد الزامبي، نظيره الزمالك، في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر مازيمبي صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، والزمالك وصيفا بـ3 نقاط، وفي المركز الثالث أول أغسطس بنقطتين، وزيسكو بنقطة وحيدة.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل الزمالك وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

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خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني والونش وعبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأوناجم

خط الهجوم: أشرف بن شرقي

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