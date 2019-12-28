بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك × زيسكو (دوري أبطال إفريقيا)

كتب: ضياء السقا
يستضيف زيسكو يونايتد الزامبي، نظيره الزمالك، في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر مازيمبي صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، والزمالك وصيفا بـ3 نقاط، وفي المركز الثالث أول أغسطس بنقطتين، وزيسكو بنقطة وحيدة.
وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل الزمالك وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: أبو جبل
خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني والونش وعبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأوناجم
خط الهجوم: أشرف بن شرقي
بث مباشر:
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