3 تغييرات في تشكيل الزمالك الأساسي أمام زيسكو

كتب: ضياء السقا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه الذي سيواجه به مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أحمد زيزو وأوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

ويلعب المارد الأبيض في المجموعة الأولى، بجانب زيسكو الزامبي، ومازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي.

وكان الزمالك خسر في الجولة الأولى من مازيمبي بثلاثية نظيفة في الكونغو، قبل أن يفوز على أول أغسطس في القاهرة بهدفين دون رد.

ويتصدر مازيمبي صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، والزمالك وصيفا بـ3 نقاط، وفي المركز الثالث أول أغسطس بنقطتين، وزيسكو بنقطة وحيدة.