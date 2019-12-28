شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يجتمع مع عدلى لمناقشة ترتيبات رحلة الأهلي إلى زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، جلسة تنسيقية مع سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، عقب انتهاء مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى لترتيب كافة الأمور المتعلقة بسفر الفريق إلى زيمبابوى؛ لمواجهة بلاتينيوم الشهر المقبل، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، إن جلسته مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تشهد استكمال خطوات التنسيق لتحديد موعد السفر والاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب، بالتنسيق مع السفارة المصرية في زيمبابوي.

وأوضح أن الاتصالات مستمرة مع محمد مصطفي فهمي، سفير مصر في زيمبابوي، سواء من خلال عبد الحفيظ أو من خلاله للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالرحلة، مُشيراً إلى أن حسم كافة التفاصيل الخاصة بالرحلة سيكون من خلال الجلسة المنتظرة مع مدير الكرة عقب مباراة بلاتينيوم الليلة.

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ويلتقي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وأنهت الجهات المعنية استعدادتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.