شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر الانقلاب على نجوم الفريق الثلاثة بالمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أداء متراجع ونتائج سلبية يقدمها فريق مصر المقاصة منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الـ14 برصيد 9 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 10 جولات.

وبخلاف التدهور الفنى للفريق الفيومى، هناك حالة من الغليان داخل صفوف الفريق بسبب الانقلاب على أكثر من نجم داخل صفوف الفريق منذ انطلاق الموسم، وعلى رأسهم ميدو جابر وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشريف حازم، من جانب الجهاز الفنى بدون سبب واضح.

وعلم سوبر كورة أن الثلاثى محمد إبراهيم وأحمد عادل عبد المنعم وشريف حازم قرروا الرحيل عن مصر المقاصة، على خلفية خلافات مع المدير الفنى ليس لها علاقة بكرة القدم، حيث يتدرب الثلاثى بشكل منفرد بعيداً عن الفريق، وذلك منذ واقعة محددة كان بطلها محمود عبد المنعم كهربا نجم منتخبنا الوطنى والأهلى الحالي.

ويستعد نادى مصر للمقاصة لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والذى يأمل فى تحقيق نتيجة إيجابية وإيقاف قطار الاهلى الذى لا يهدأ.

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ويحتل المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين فقط و3 تعادلات، وتلقى الهزيمة فى 5 مباريات، فى بداية موسم هى الأسوأ حتى الآن منذ صعود الفريق الفيومى للدورى الممتاز.

لمعرفة الواقعة التى تسببت فى تجميد ثلاثى فريق مصر المقاصة من هنا