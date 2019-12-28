شكرا لقرائتكم خبر عن ترك الهندسة من أجل كرة القدم.. 5 معلومات عن حكم مباراة الأهلى وبلاتنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد الأفريقى "الكاف" إدارة مباراة الأهلى وبلاتنيوم الزيمبابوى، المقرر لها الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، للحكم البوروندى جورج جاتوجاتو.

ويدخل الأهلى المباراة محتلا المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى، قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السودانى فى المباراة الثانية.

ويرغب الأهلى فى إسقاط بطل زيمبابوى للتواجد فى صدارة المجموعة، فى الوقت الذى يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته فى مباراتين، ويحتل النجم الساحلى المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين، ويليه الهلال السودانى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى.

1_ جورج جاتوجاتو من مواليد 1988 ببوروندى، بدأ اهتمامه بكرة القدم فى سن مبكرة، وتحديدا فى العاشرة من عمره، ولعب فى أحد فرق مدينة بوجومبورا حتى عام 2007، قبل الالتحاق بالجامعة.

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2_ التحق جاتوجاتو بكلية الهندسة فى جامعة بوروندى وتخرج عام 2011، وكرس نفسه خلال هذه الفترة للدراسة الجامعية، وبمجرد التخرج عاد إلى عالم كرة القدم عبر بوابة التحكيم، وحصل على الشارة الدولية عام 2015.

3_ الحكم البوروندى أدار مباراة المنتخب الأولمبى مع نظيره المالى، فى افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتى انتهت بفوز الفراعنة الصغار بهدف دون رد، سجله مصطفى محمد.

4_ جاتوجاتو أدار 10 مباريات دولية، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 27 مرة، واحتسب 6 ضربات جزاء.

5_أدار جاتوجاتو 4 مباريات فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 17 سنة، ومباراة واحدة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 20 سنة، كما أدار مباراة واحدة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.