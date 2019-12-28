شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحاضر لاعبى الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة رينيه فايلر محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين عصر اليوم، السبت، قبل التحرك إلى استاد السلام؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى فى التاسعة مساء اليوم فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وتصل حافلة الأهلى إلى ملعب السلام فى السابعة والنصف مساء اليوم، قبل 90 دقيقة من موعد انطلاق المباراة.

ويدخل فريق الأهلى اختباراً أفريقياً جديداً عندما يواجه بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويدخل الأهلى المباراة فى المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى، قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السودانى فى المباراة الثانية.

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ويرغب الأهلى فى إسقاط بطل زيمبابوى للانقضاض على الصدارة، فى الوقت الذى يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته فى مباراتين، ويحتل النجم الساحلى المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين، ويليه الهلال السودانى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى.

ويعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحي، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلى، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك فى جعبته أى نقاط بعد الخسارة فى أول مباراتين له فى دور المجموعات.

من جانبه أكد بيتروس مهارى، حارس وقائد بلاتينيوم، على صعوبة مباراة الأهلى، معترفاً أن فريقه لايزال يفتقد خبرة المنافسة فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا مطالباً الجماهير بالصبر ومنح اللاعبين مزيد من الوقت لاكتساب الخبرة.