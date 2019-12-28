كريستيانو رونالدو يكشف سبب تناوله الشمبانيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أنه يرى نفسه أفضل لاعب في العالم في الوقت الراهن.

قائد منتخب البرتغال قال في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبوتيفو” الإسبانية: أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي هو أنا، ليست لديّ نقاط ضعف، دعونا نرى ما سيحدث العام المقبل.

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وفي رده عن سؤال حول أهم لقب حققه في مسيرته، أجاب رونالدو قائلا: أهم لقب في مسيرتي بطولة كأس أمم أوروبا 2016 مع منتخب البرتغال.. لقد كانت (ليلة التتويج) مدهشة لا تنسى، لقد بكيت، ضحكت، عانيت، صرخت، وسكرت.. يومها شربت شامبانيا للاحتفال، ثم تذكرت أنني لا أشرب أبدا، ولكن قلت لا بأس، هذه ليلة خاصة.

كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 34 عاما، يعد واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، حيث توج خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم، كما فاز بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، وحطم مجموعة من الأرقام القياسية.

لاعب ريال مدريد السابق، لا يزال يتطلع لمقارعة ومعادلة رقم غريمه التقليدي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي توج بالكرة الذهبية 6 مرات، وهو رقم قياسي.. بحسب “eurosport.ru”.