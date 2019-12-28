لاعب ريال مدريد يطلب الزواج من صديقته في الملعب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغل اللاعب الأوكراني أندريه لونين، حارس مرمى الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، والمعار إلى فريق بلد الوليد، مناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد، ليتقدم بطلب الزواج من صديقته أناستاسيا في أرضية الملعب.

اللاعب أندريه لونين، دعا صديقته أناستاسيا إلى الملعب، بمناسبة يوم عيد الميلاد الكاثوليكي، وتقدم بطلب الزواج منها، فردت الأخيرة بالموافقة.

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الحارس الأوكراني نشر صورة لهما عبر حسابه على الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق عليها بكلمة “Si” أي نعم باللغة الإسبانية.

الحارس أندريه لونين، البالغ من العمر 20 عاما، كان قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2018، وقضى الموسم ( 2018 - 2019)، في صفوف فريق ليجانيس على سبيل الإعارة، قبل الانتقال إلى فريق بلد الوليد على سبيل الإعارة أيضا.

يشار إلى أن النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يبحث عن العودة إلى طريق الانتصارات بعدما حقق 3 تعادلات متتالية في مسابقة الدوري الإسباني، أمام فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو.