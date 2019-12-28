السجن والفقر ومعاناة والدته.. أبرز المحطات في حياة اللاعب تروي ديني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد تروي ديني، قائد فريق واتفورد الإنجليزي، إن الضغوطات عليه لتسجيل الأهداف ليست حقيقية، وإنما الضغوطات الحقيقية كانت على والدته عندما كانت تعاني لشراء حذاء كرة قدم له.

جائ ذلك خلال تصريحات للاعب نقلتها عنه صحفية “سكاي سبورتس”، حيث سألته بعد هدفه في مانشستر يونايتد، عن حجم الضغوطات التي واجهها، بسبب صيامه عن التهديف منذ أبريل الماضي، فكانت إجابته صادمة.

ديني قال: الضغط الحقيقي هو رؤية أمي وهي تكافح بالعمل 3 وظائف من أجل توفير أعياد ميلاد مناسبة لنا، هذه كرة القدم وغياب الأهداف شيء طبيعي.

تصريحات اللاعب جاءت لتمثل معاناته في حياته قبل النجومية في كرة القدم، وهي جزء مما عاشه المهاجم الإنجليزي قبل الوصول للبريميرليج.

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ديني قبل 7 أعوام فقط، حكم عليه عام 2012 بالسجن 10 أشهر، بعد هجومه مع شباب آخرون على مجموعة من الطلاب، وضربهم ضربا مبرحا وضعهم في حالة خطيرة.

وبالرغم من تجربة السجن الصعبة، أكد ديني في مقابلة سابقة أنه استفاد منها كثيرا قائلا: لقد استفدت من كل دقيقة في السجن، كل شيء كان فظيعا، لكنها دفعتني للتغيير، ومعرفة ما عليّ فعله للتغيير.

اللاعب خروج من السجن في 2012، بعد 3 أشهر بسبب حسن السلوك، ليخوض بعدها موسمه الذي غير حياته، حيث تألق مع ناديه واتفورد بالدرجة الأولى، وسجل 19 هدفا في الدوري، بعد أن كان النادي على وشك فسخ عقده صيف 2012.

ديني اضطر لسداد ديون والده لسنوات، ليوفر حياة آمنة لعائلته التي عانت كثيرا من الفقر، وتدخل الملاحقين الدائنين في حياة العائلة.. وقلب حياة الشوارع التي كان يعيشها تماما، واستطاع أن يصبح قائد واتفورد، أحد أندية البريميرليج، واستطاع قيادة فريقه لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

أضواء البريميرليج الساطعة لم تنسي ديني بماضيه المظلم، ولكنها تمده دائما بالأمل الذي يستطيع به التغلب على الضغوطات الكروية التي تواجهه، والتي لا تقارن بما كان يواجهه في شبابه.. بحسب “سكاي نيوز”.