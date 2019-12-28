لاعب تنس يكشف فضيحة رشوة تتعلق بمباراة لرافاييل نادال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زعم فيرنر إيشاوير، لاعب التنس النمساوي السابق، أنه تلقى عرضا ماليا مقابل الخسارة أمام نجم التنس الإسباني رافاييل نادال، وذلك في الدور الأول لبطولة ويمبلدون 2007، ثالث البطولات الأربع الكبرى.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” نقلا عن موقع “Salzburger Nachrichten” عن إيشاوير، المصنف الـ 52 عالميا سابقا، قوله: في البداية، اعتقدت أنها كانت مزحة، وأخبرته أن يطلب من نادال، لأن ذلك كان سيساعدني أكثر، ومن ثم شككت في أن أحدا ما قرر اختباري.

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فيرنر إيشاوير، البالغ من العمر 45 عاما، تحدث أيضا عن واقعة أخرى، في عام 2016 ، عندما كان يدرب مواطنه لاعب التنس يورغن ميلتسر، قال إن الأخير تلقى عرضا ماليا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل خسارته في مباراة نهائية، لكنه فاز وأبلغ عن الحادث.

يشار إلى أن نادال فاز حينها في مباراته أمام فيرنر إيشاوير، بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(6-4) و(6-1)، ولكنه خسر في نهائي تلك البطولة أمام منافسه التقليدي السويسري، روجر فيدرر.